記事ポイント4月24日に法テラス東京と法テラス多摩で、司法書士による無料電話相談会を実施相談は事前予約制で、平日9時から17時まで各窓口で電話予約を受け付け敷金返還や借金問題、相続、遺言、成年後見など暮らしの法律相談に対応日本司法支援センター東京地方事務所は、「法テラスの日」を記念した司法書士による無料電話相談会を開催します。会場へ出向かず利用できる電話相談で、法テラス東京（新宿）と法テラス多摩の2拠点