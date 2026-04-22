俳優の岡田准一が22日、都内で行われたジャガー・ランドローバー・ジャパン『DEFENDER最新モデル＆ブランド・アンバサダー就任発表会』に登壇。同ブランドの車を「若い頃から乗り継いでこさせてもらっている」そうで、昨年から『DEFENDER』が愛車であることも明かした。【全身ショット】シックで素敵…！車の前でキメた岡田准一同車を選んだ理由について岡田は「この年齢でどういうふうなことをやっていくのか、スタイルでいた