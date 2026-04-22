国連で、今年末で任期を終えるグテーレス事務総長の後任を選ぶための公開討論が21日、始まりました。現在、4人が立候補しています。国連では21日、グテーレス事務総長の後任を選ぶための公開討論が始まりました。4人が立候補していて、最初にチリのバチェレ元大統領が登壇しました。チリ バチェレ元大統領「私が思い描く国連は、加盟国と市民への奉仕を目的とし、事態を予見・予防し創造して結束する組織だ」バチェレ氏は、チリで