俳優のジャン・レノさんが、全国11都市にて上演予定の自叙伝的舞台作品『らくだ』の記者懇談会を行いました。 【写真を見る】【 ジャン・レノ 】「富山は日本酒が美味しいので好き」日本愛あふれる取材会「全てを含めて好き」ジャン・レノさんは、?私の人生の歩みを語りたい、これまでの歩みを子どもたちに伝えたいという願いがありました?と、公演に至った想いを説明。公演の地に日本を選んだことについては、?ずっと日本の