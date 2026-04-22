タレントの菊地亜美（35）が21日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。以前交際していた人から贈られた物について話した。番組ではこの日「ありがとう！でも正直困ったプレゼント」というテーマでトーク。これに対し、菊地は「全然ありますね。異性からもらった物ってこういうところで言えるけど、同性からもらった物って“全然大丈夫なんですよ”って枕詞が…なんか言いにくいですよね