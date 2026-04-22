【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は21日、米中央情報局（CIA）の職員2人がメキシコ北部で19日に起きた自動車事故で死亡したと報じた。麻薬対策の作戦に従事していた。車は道路から外れて谷に転落、爆発したという。メキシコ側の当局者2人も死亡した。4人は麻薬製造施設の摘発に参加した地元当局の職員との面会を終えて帰る途中だった。メキシコでは2月、中部ハリスコ州に拠点を置く国内最大級の麻薬組織「ハ