国民的高視聴率番組「欽ちゃんのどこまでやるの！」から生まれたユニットで、「めだかの兄妹」の大ヒットを生んだ「わらべ」のメンバーで、現在はドバイ在住のタレント・倉沢淳美（５９）が２２日、ＳＮＳを更新。元気な様子を伝えた。緊迫する中東情勢の中、普段通りの生活を送っているようで、「パームタワーの５０階にあるＡＵＲＡＳｋｙｐｏｏｌ世界一高い位置にある３６０℃見渡せるインフィニティープールです思い