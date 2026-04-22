今週のガソリン価格は2円値上がりしましたが、補助金効果で170円程度の水準が続いています。資源エネルギー庁が発表した今週4月20日時点のレギュラーガソリンの店頭価格の全国平均は、1リットルあたり169円50銭と前の週に比べ2円値上がりしました。値上がりは2週連続です。政府が23日から29日に支給する補助金額は1リットルあたり30円90銭で、前の週より4円60銭減ります。ガソリン価格は、政府が実施する補助金の効果で170円前後で