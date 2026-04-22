お笑いトリオ、安田大サーカスが22日、都内で「鳥取うみなみロードナショナルサイクルルート候補ルート選定記念『鳥取サイクリング優待キャンペーン』」発表会見に出席した。鳥取県を東西に全長152キロ貫く鳥取うみなみロードが、ナショナルサイクルルートの候補になった。3人は平井伸治鳥取県知事（64）から鳥取うみなみロード応援団に任命された。鳥取城北高校出身の団長安田（51）は「僕は高校3年間、鳥取にいました。海はき