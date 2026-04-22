6月中にフジテレビを退社することが発表されていた、勝野健アナウンサー（26）が22日、自身のインスタグラムを更新。同局の退社日を明かした。結婚を機に京都へ移住した勝野アナは京都駅をバックに撮影した自身の写真をアップ。「引っ越して3週間ほど経ちました！桜の季節もあっという間に過ぎて最近はもう半袖な毎日です」とつづり、「Instagramではきちんとお伝えしていませんでしたが、フジテレビの退職日は6月15日になります。