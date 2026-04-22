小学1年生の女の子がお散歩の練習を始めたら、1年後には大型犬2匹を同時にお散歩させられるようになっていて…？女の子の成長がうかがえる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万8000回再生を突破しています。 【動画：小さな女の子に『大型犬の散歩』を教えた結果→1年後…お見事すぎる『総重量45キロを操る光景』】 女の子にお散歩の仕方を教えたら… TikTokアカウント「husky_nina」に投稿されたのは、小学生の女