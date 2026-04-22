6月12日に日本公開される映画『Michael／マイケル』の最終トレーラーが公開された。 参考：『Michael／マイケル』ベルリンでワールドプレミア開催米倉涼子「再び命が吹き込まれた」 本作は、人類史上最も売れた音楽アルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークをはじめとする革新的なダンスで世界中のアーティストに影響を与え続けるマイケル・ジャクソンの人生を描く伝記