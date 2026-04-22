今日、サッカー選手が着用するすね当てはどんどん軽量化、小型化する傾向があるようだ。ひと昔前はサッカーのすね当てといえば硬いプラスチックの外殻で覆われ、すね全体を覆うほど大きなものだった。しかし今では大きなすね当ての着用を嫌い、短いソックスの中に小さな発砲体を仕込むだけというケースも珍しくなくなった。エヴァートンのジャック・グリーリッシュ、スタッド・ランスの中村敬斗などは、すねをあらわにして軽快なス