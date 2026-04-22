現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に、奥田瑛二、麻生祐未、田中美央、忍成修吾、山谷花純、濱正悟、立川談春が出演することが発表された。 参考：濱正悟、『ばけばけ』で引き出された初めての“顔”「居心地が良くて集中できる環境でした」 本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本を八津弘幸が担当する。 新たに