スクデット争いからは早い段階で離脱してしまったが、現在セリエAで4位まで順位を上げてきたユヴェントス。まず今季はチャンピオンズリーグ出場権獲得が目標となり、来季はもう一度スクデットへの挑戦だ。そのために今夏の補強は不可欠だが、イタリアの名将ファビオ・カペッロ氏が猛プッシュするのがバイエルンDFキム・ミンジェ、マンチェスター・シティMFベルナルド・シウバの獲得だ。カペッロ氏は2〜3人の実力者を獲得できれば十