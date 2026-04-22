消防によりますと、山形県大江町小見付近で林野火災が起きているということです。 【画像】消火活動の様子 きょう正午すぎに消防に通報がありました。ポンプ車５台と防災ヘリが出動しています。 現場は大山自然公園の近くだということです。 ■消火活動の様子（画像）