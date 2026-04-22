国立公園の”雲仙”の自然環境保全活動に役立ててもらおうと、飲料メーカーが売上金の一部を県に贈りました。 寄付金を贈ったのは、飲料メーカー「伊藤園」です。 4か月間の売り上げの一部、20万円の目録を馬場副知事に手渡しました。 伊藤園では、2012年から全国の自然環境保全を支援していて、これまでに433万円を県に寄付しています。 （中四国・九州地域営業本部長 品川 長久さん