感謝の形が少しずつ変わっている。エン株式会社の調査によると、母の日や父の日のプレゼント選びは、従来の定番から実用志向へと軸足を移しつつある。背景には物価上昇や生活防衛意識の高まりがにじむ。調査は２０２６年２月２６日から３月２５日、求人サイト利用者１５９２人を対象に実施された。プレゼントを贈る予定がある人は母の日で６２％、父の日で４６％と差があり、父の日はやや低調だ。予算はともにも５０００円未満