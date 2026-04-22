「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が21日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。彼氏のNG行動について語った。この日はゲストにシンガーソングライターのコレサワを迎え、互いの恋愛観についてトーク。MCの「霜降り明星」粗品から、恋人のおならについて質問される一幕があった。「おじさんみたいにされたら…めっちゃパパじゃん、お父さんじゃんみたいな目線になっていっちゃう