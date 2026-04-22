４月１９日の中山６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝６頭立て）を８馬身差で圧勝した“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）の愛馬イッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）の次走が鳳雛Ｓ・リステッド（５月３０日、京都・ダート１８００メートル）に決まった。管理する斎藤誠調教師は「ちょっとリフレッシュさせて鳳雛Ｓを考えています。前走