近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が20日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。セ・リーグ首位を走るヤクルト好調の要因をすばり指摘した。ヤクルトは開幕20戦を終えて首位をキープ。金村氏は「春の珍事で終わらない。勢いを感じる」と、称賛した。プロ野球評論家陣のペナント予想では多くが最下位に挙げていた。池山“采配”では投手にキャンプ時から打撃練習をしっかりさせ、打順を