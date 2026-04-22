Mozillaが提供しているWebブラウザ「Firefox」に、最新版として大台に乗った「Firefox 150」が公開されている。この最新バージョン公開にあたっては、Anthropic Claude Mythosが検知したこれまで未知の脆弱性の解消が大量に含まれているという。Firefox 150ではAnthropic Claude Mythosが検知した未知の脆弱性を271件も解消済みMozillaの開発者向けブログで公開された内容。同団体は今年2月ごろから脆弱性の検出にAIを用いており、