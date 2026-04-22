タレントの松本明子（60）が22日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に出演。左足関節脱臼骨折から3週ぶりに番組復帰を果たした。水曜レギュラーの松本は冒頭で紹介されると「すいません。ご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした」と謝罪。負傷時を振り返り「時は4月2日でございます。前日の4月1日、東京地方かなり夜まで雨をが降っておりまして、その翌日です。昼間なんですが、玄関を開け