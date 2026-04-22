中国では人工知能（AI）技術が急速に発展するのに伴い、1人で設立・運営する会社「一人会社（OPC、OnePersonCompany）」が2026年に入ってから爆発的に増加している。3月に国家市場監督管理総局関連課題チームが発表した「中国OPC発展調査研究報告2026年」によると、中国のOPCは急速な増加傾向を示し、地域的には長江デルタ地域、珠江デルタ地域、京津冀（北京・天津・河北）、中部・西部の新興産業都市に集中している。また、「軽