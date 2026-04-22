Image: 小暮ひさのり 今すぐChrome開いてみて。Googleのブラウザ「Chrome」に、AIアシスタント「Gemini」が組み込まれた、PC向けChromeの新機能。「Gemini in Chrome」が公開されました。現在、一部の地域で提供を開始しています。とのことですが、僕のChromeにも気がつけばGeminiが振ってきていたので早速使ってみました。「Geminiに相談」からページの内容をAIに質問