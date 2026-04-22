世界の秩序が激変する中、日本の安全保障政策が大きな転換点を迎えます。政府は、これまで制限してきた「殺傷能力がある武器の輸出」を原則、解禁することを決めました。その背景と課題に迫ります。【画像で見る】武器輸出の“歯止め策”とは？殺傷能力ある武器の輸出解禁安保政策が大転換アメリカが「力による平和」を推し進め、中国などが軍事力を増強する中…21日、政府は従来の安全保障政策を転換させることを決めました。木