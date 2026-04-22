2022年7月に所属事務所を通じて食道がんにかかったことを公表した秋野暢子さんが自身のSNSを更新。定期検診を受けたことを報告しました。 【写真を見る】【がんサバイバー】秋野暢子さん「さて〜定期検診が始まります」「無事に終わりますように頑張ります」秋野さんは「さて〰️定期検診が始まります。」と投稿。続けて「まずは内視鏡続いて造影剤CT合間に血液検査（これが上手くいくかな）続いて放射