昨シーズン、新潟県内で雪による死傷者が急増したことを受け、県は雪害防止に向けた緊急対策を実施すると発表しました。 県内では昨シーズン、雪による死者が過去10年で最多の25人、ケガ人は255人にのぼっていて、除雪作業中の事故が最も多くなっています。 雪による被害が深刻化する中、県は4月22日、雪害防止の緊急対策を実施すると発表しました。 具体的には、屋根の雪下ろし中の事故を防ぐため、命綱固定アン