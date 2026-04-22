新生児室の赤ちゃん妊娠する前の女性が標準より痩せていると、子どもが2500グラム未満の低体重で生まれるリスクが約1.6倍高くなるとの研究結果を、国立成育医療研究センターなどのチームが22日までにまとめた。妊娠37週未満で生まれる早産のリスクも約1.2倍だった。日本人を対象とした過去の論文から妊婦約76万人分のデータを分析した。妊娠中だけでなく、妊娠前の痩せもリスクを高めることを、日本人を対象にした初の大規模な