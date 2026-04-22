◆米男子プロバスケットリーグＮＢＡプレーオフカンファレンス１回戦第２戦（２１日）プレーオフを白星発進したレイカーズは本拠地でロケッツとの第２戦を１０１―９４で制して連勝した。レイカーズの八村塁は２試合連続でチーム最長となる４２分３４秒に出場。３本の３ポイント（Ｐ）を含め、１３得点をマークした。八村は２試合連続で先発した。第１クオーター（Ｑ）はシュート１本にとどまり無得点。チームは３３―２