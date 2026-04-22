国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」を運営する楽待株式会社は、全社員８２人を対象に「ＡＩ活用度に関する従業員アンケート」を４月６日から１０日まで実施した。その結果、約９８．８％の社員が毎日ＡＩを業務に活用しており、約９３％が生産性の向上を実感していると回答した。利用しているＡＩツールとしては、Ｃｌａｕｄｅが最も多く、ＣｈａｔＧＰＴ、Ｇｅｍｉｎｉと続く。同社では全社員に有料版のＣｌａｕｄ