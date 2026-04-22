ボクシングの元世界３階級制覇王者で「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」のファウンダーを務める亀田興毅氏が２２日、自身の「Ｘ」を更新した。興毅氏は「ＷＢＡ世界フェザー級暫定王座決定戦に京之介が挑む。日本で認められていない暫定タイトルと言えど、世界では認められてるれっきとした世界戦。大口を叩く京之介に、頭を打ってほしい気持ちと、男見せたれと思う気持ちが交錯してる」とコメントを投稿した。「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳ