◆ファーム・リーグ巨人―西武（２２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が４回１失点の好投を披露した。先発で登板し、４奪三振。最速は１４９キロを計測した。「前回の登板よりゾーン内で勝負することができたので、収穫の多い登板だった。次回はさらに上のレベルを目指して、しっかり準備していきたい」とコメントした。今季は３月２９日の開幕３戦目・阪神戦（東京ド