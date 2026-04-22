地震の多い国、日本。どうやって子どもを怖がらせることなく、地震そのものや有事の際の行動について伝えることができるのか、悩んでしまいますよね。そんなかたにおすすめなのが、この『みんなでサバイブだ じしん・かざんのにほんでいきるきみへ』。この本は、かわいい絵と子どもの好奇心を刺激する文章とで、火山・地震に対する正しい知識や、身を守るための適切な行動を子どもに教えてくれる一冊なんです。『みんなでサバイブ