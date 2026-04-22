便秘をすっきり解消したい。きつい運動は続かないけれど、できるだけ手軽に対策したい！郷ひろみさんの専属トレーナー・吉田直輔さんが、そんな方に向けて1日1分でできる簡単ストレッチをご紹介します。おなかをへこませて呼吸するだけの方法で、腸の動きをサポート。毎日の習慣として、ぜひ取り入れてみてください。1日1分「便秘」解消ストレッチのやり方? あおむけになり、両手は体の横に置き、両足はらくな角度で立てる。10秒か