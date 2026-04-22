【数量限定・予約受付中】紀ノ国屋「ボックス保冷ポーチ」を徹底紹介！人気付録の魅力去年に引き続き、高品質な食材が集まるスーパーマーケット・紀ノ国屋と「オレンジページ」の特別コラボが実現！「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ」付録が、7/2号増刊 ・ 7/3号増刊で登場します！今回は、カジュアルでパッと目を惹くデザインと、ボックス型ならではの収納しやすさが自慢。細やかな工夫も満載で、暑い夏に持っておくと重宝しますよ