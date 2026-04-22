プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月21日にユーチューブを更新し、巨人・阿部慎之助監督（47）が、山瀬慎之助捕手（24）に代わって小林誠司捕手（36）を1軍に昇格させた意図について検証した。阿部監督「勝てないとキャッチャーは評価されない」巨人は20日に山瀬を登録抹消し、代わって21日に小林を1軍に昇格させた。山瀬は今季、開幕1軍入りを勝ち取った。ここまで4試合にスタメン出場し、打