リンクをコピーする

アジア株米の停戦無期限延長が市場を不安にさせる、海峡封鎖長期化へ 東京時間14:07現在 香港ハンセン指数 26087.65（-399.83-1.51%） 中国上海総合指数 4095.07（+10.00+0.24%） 台湾加権指数 37953.94（+348.83+0.93%） 韓国総合株価指数 6369.50（-18.97-0.30%） 豪ＡＳＸ２００指数 8841.50（-107.89-1.21%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78465.63（-807.70-1.02%） アジア株