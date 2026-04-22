NZドル円3月の高値を上回るNZドル高円安＝東京為替 NZドル円は直近高値を更新。3月の高値である94.188円も更新し、94.217円を付けた。2月10日以来の高値圏。昨日のNZCPIを受けた早期利上げ期待が支え。 NZDJPY94.193