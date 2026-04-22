東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 貿易収支（3月）08:50 結果667億円 予想10582億円前回443億円（573億円から修正） ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領「イランとの停戦を延長する」 ※新たな期限には言及せず、停戦延長は事実上無期限 トランプ米政権 親イラン民兵組織への圧力強化、イラクへの米ドル輸送停止 ベッセント米財務長官「イランに最