「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が21日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。恋人との金銭事情について語った。この日はゲストにシンガーソングライターのコレサワを迎え、互いの恋愛観についてトーク。MCの「霜降り明星」粗品から、恋人にいくらまでお金を貸せるかという質問が投げられた。「いくらでも貸せるかも」と回答。「（お金に）執着がないから」と説明し「かえって