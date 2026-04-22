音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏（67）が21日に公開された鈴木おさむ（53）のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に出演。かつて衝撃を受けた歌手について語った。高校2年生の時にニッポン放送に原稿を送り「面白いから遊びに来い」と言われたのが業界入りのキッカケだという秋元氏。当時、同学年の山口百恵が人気絶頂の中、「同じブースに百恵さんがいて、俺がいて、放送作家あるあるの