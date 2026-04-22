2026年４月17日（金）の金曜スペシャルにて『三谷と和海のまよなかラジオ』が放送された。 俳優であり、脚本家でもある三谷昌登と、俳優・タレントで元・青森のご当地アイドルグループ『りんご娘』の『とき』として活動していた和海の深夜ラジオ番組。 このラジオで、初めて共演する2人。実は『連続テレビ小説 ブギウギ』にてそれぞれに関わっていたという共通点がある。三谷は『ブギウギ』に俳優として出演。和海は菊地