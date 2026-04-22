◇インターリーグホワイトソックス11-5ダイヤモンドバックス（2026年4月21日アナハイム）ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督（43）が、2回に4戦連続の右越え9号をマークした村上宗隆内野手（26）を絶賛した。試合後に取材陣に囲まれると「（村上について）毎日のように聞かれますね」と笑顔。そして、「彼は毎日何かしらやってくれますよね。つまり長打だけではなく、打席でのアプローチも感心する」と声を弾ませた