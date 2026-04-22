ガソリンスタンドでの給油＝東京都内経済産業省が22日発表した20日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より2円高い169円50銭だった。2週連続で値上がりした。軽油は前週より2円10銭高い158円80銭だった。灯油は18リットル（一般的なタンク1個分）当たり21円上がり、2520円となった。いずれも2週連続で上昇した。政府は補助金を支給し、ガソリン価格を170円程度に抑えている。23〜29日の