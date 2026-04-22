16日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）の生放送中に体調を崩し途中退席していた元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が、22日放送の同番組に出演し番組復帰した。冒頭のニュースを伝え、コメンテーター紹介の場面で、宮根誠司が「すっかり元気になられました亀井弁護士にも加わっていただきます」と呼びかけると、亀井氏は着席の状態で映り「よろしくお願いします」と笑顔で頭を下げた。亀井氏は16日