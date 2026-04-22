MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。4月20日（月）の放送では、“顔ファン”系の応援が好きではないと語るゲストのさや香・新山に、MEGUMIが容赦ない言葉を放った。【映像】さや香＆Travis Japanのファンについて番組前半では、ゲストとして新山とTravis Japanの吉澤閑也と松倉海斗が登場し、自分たちのファン層について話す一幕