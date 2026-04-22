4月22日（現地時間21日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナにヒューストン・ロケッツを迎え、「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。 ホームで連勝を目指すレイカーズは、オースティン・リーブスとルカ・ドンチッチが引き続き欠場。第1戦同様、ルーク・ケナード、マーカス・スマート、レブロ