小糸製作所が３日続伸。大和証券は２１日、同社株の投資判断を５段階で２番目の「２（アウトパフォーム）」で新規カバレッジを開始した。目標株価は３０００円とした。ＡＤＢ（ハイビーム可変ヘッドランプ）搭載の本格化や付加価値拡大から車載ランプ事業が安定的な収益基盤になる、と指摘。また、中国や欧州でのダウンサイジングが一段落し、米州やアジアといった成長地域が売り上げ成長を本格的に牽引していく、と