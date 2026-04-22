日本システム技術は後場プラス圏に浮上した。きょう午後２時ごろ、大阪府泉大津市および大阪公立大学Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ共創研究センターと、医療ビッグデータを活用した健康施策の検証及び高度化に向けた産学官連携協定を締結したと発表しており、好感した買いが集まっている。日シス技術は泉大津市の健康施策や従来の取り組みの成果をデータに基づき可視化・分析することで、ＥＢＰＭ（証拠に基づく